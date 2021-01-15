На Одещині знайшли ще один пам'ятник Леніну

Фото: Вадим Позняков

Цього тижня проєкту "Декомунізація.Україна" стало відомо про недемонтований пам'ятник комуністичному лідеру Володимиру Леніну у селі Старі Трояни Болградського району Одещини.

Про це LB.ua розповів голова проєкту Вадим Позняков.

За словами Вадима, в сусідньому селі – Калчева – також стоїть недемонтований пам'ятник Леніну, але місцева влада відмовляється прибрати його попри відкрите кримінальне провадження.

"Я не думав, що у 2021 році доведеться піднімати питання недемонтованих памятників Леніну, але, як бачимо, багато місцевих чиновників саботує процес декомунізаціїї, розраховуючи, що про їхній населений пункт не стане відомо. Але нам все стає відомо", - розповів LB.ua Позняков.

Пам'ятники Леніну мають бути демонтовані відповідно до Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки.”

Нагадаємо, за даними Одеської обласної держадміністрації, пам'ятники Леніну донедавна залишалися в п'яти селах області: Виноградівка, Городнє, Залізничне, Калчева Болградського району, а також у Первомайському Захарівського району. Зараз залишився лише пам'ятник в селі Калчева, при цьому сільський голова подав у відставку через невиконання закону і кримінальну відповідальність.