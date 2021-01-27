​Трудові мігранти в Україні зможуть отримати до 150 тис. гривень на власну справу, - Шмигаль

Одна з головних умов - людина має інвестувати і власні кошти у суму, не меншу ніж ту, що видала держава.

Трудові мігранти зможуть отріматі грантову підтрімку у розмірі до 150 тисяч гривень на власну справу.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

За його словами, таку законодавчо ініціатіву підтримав Кабінет міністрів та пропонує на розгляд у Верховній раді.

"Документ передбачає, що людина, яка повернулася в Україну й хоче відкрити власну справу, могла взяти на цю потребу до 150 тисяч гривень. Одна з головних умов - людина має інвестувати й власні кошти у суму, не меншу ніж та, що видала держава. Ми розраховуємо, що така підтримка дасть стимули для людей залишатися в Україні, відкрити власний бізнес, інвестувати кошти у свою громаду та у нові робочі місця для українців", - пояснив Шмигаль.

"Це розумна політика, яка спрямована на те, аби українці розвивали власну економіку та країну", - додав прем'єр.

Нагадаємо, у 2019 році українці вийшли на перше місце за кількістю трудових мігрантів у Фінляндії.