У депутатів фракції "Слуги народу" з’явився власний мобільний застосунок, у якому для них влаштовують опитування щодо підтримки тих чи інших законопроєктів.

Зазначений факт вдалося зафіксувати фотокореспонденту "Букв".

У цьому застосунку "слуги народу" розбиті по групах, наприклад - "група Кравчук". Крім того, в застосунку є можливість проводити опитування щодо намірів нардепів підтримати певні законопроєкти.

Наприклад, у вівторок, 26 січня, нардепів опитували щодо законопроєкту №4142 про систему громадського контролю.

Також вказана результативність законодавчої роботи "слуг" і складено своєрідний рейтинг.

Фото: bykvu.com

Фото: bykvu.com

Фото: bykvu.com

Фото: bykvu.com

Нагадаємо, "слуги народу" обговорюють рішення партії в груповому чаті. Також повідомлялося, що для допомоги в роботі депутатам Ради 9-го скликання створили спеціального електронного помічника - чат-бота.

У листопаді минулого року "Слуга народу" також розробила вебдодаток для своїх депутатів місцевих рад.

26 січня Рада ухвалила законопроєкт президента про процедуру референдуму у другому читанні. Перед цим джерела LB.ua розповіли, що депутатам "Слуги народу" пригрозили виключенням з фракції, якщо вони не голосуватимуть за цей законопроєкт. Згідно з даними на сайті парламенту, за закон не голосували двоє "слуг" та 18 були відсутні на засіданні.