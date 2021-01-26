Для Дубінського підготували три сценарії, його долю вирішить голосування, - Корнієнко
Для Дубінського підготували три сценарії, його долю вирішить голосування, - Корнієнко
Скандалом за участю збірної Росії завершилася лижна естафета на етапі Кубка світу
Скандалом за участю збірної Росії завершилася лижна естафета на етапі Кубка світу
Президент двічі просив Дубінського вийти з фракції - джерела у керівництві “Слуга народу”
Президент двічі просив Дубінського вийти з фракції - джерела у керівництві “Слуга народу”
Помер старший брат Ріната Ахметова
Помер старший брат Ріната Ахметова
Україна виходить з локдауну. Список заборон та дозволів
Україна виходить з локдауну. Список заборон та дозволів
​Разумков розповів про прохання Зеленського до охочих привітати його з днем народження
​Разумков розповів про прохання Зеленського до охочих привітати його з днем народження
"Слуга народу" проводить засідання фракції за участю Зеленського (оновлено)
"Слуга народу" проводить засідання фракції за участю Зеленського (оновлено)
"Слугам народу" пригрозили виключенням з фракції, якщо вони не голосуватимуть за закон про референдум, - джерела
"Слугам народу" пригрозили виключенням з фракції, якщо вони не голосуватимуть за закон про референдум, - джерела
Російська прогулянка і російський крах
Російська прогулянка і російський крах
ГоловнаПолітика

За закон про референдум не голосували двоє "слуг" та 18 були відсутні на засіданні

Загалом "Слуга народу" дала 226 голосів "за".

За закон про референдум не голосували двоє "слуг" та 18 були відсутні на засіданні
Фото: facebook/Слуга Народу

Сьогодні Верховная Рада ухвалила в другому читанні та в цілому закон про референдум, який впроваджує процедуру народовладдя та затверджує теми, які можуть чи не можуть бути винесені на всенародне опитування.

Документ підтримали 255 парламентарів.

Згідно з даними на сайті Ради, партія "Слуга народу" дала 226 голосів "за", двоє нардепів не голосували, та 18 - були відсутні на засіданні.

Не голосували депутати Микола Сольський та Вадим Струневич.

Відсутніми на засіданні були нардепи: Андрій Боблях, Максим Гузенко, Дмитро Гурін, Леся Забуранна, Микола Задорожній, Юрій Корявченков, Олексій Красов, Марія Мезенцева, Олександр Мережко, Дмитро Наталуха, Юлія Овчинникова, Тарас Тарасенко, Олег Тарасов, Ігор Фріс, Андрій Холодов, Олена Хоменко, Єгор Чернєв та Єлизавета Ясько.

Нагадаємо, раніше джерела LB.ua повідомили, що депутатам "Слуги народу" пригрозили виключенням з фракції, якщо вони не голосуватимуть за законопроєкт президента про процедуру референдуму.

"Друзі, повідомляю групу, яка сьогодні отримала команду не голосувати за програмну обіцянку президента про закон про референдум. Це водорозділ. Щодо всіх, хто не голосуватиме, буде поставлено питання про виключення з фракції "Слуга народу", - написав голова фракції Давид Арахамія у чат нардепів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також