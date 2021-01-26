За закон про референдум не голосували двоє "слуг" та 18 були відсутні на засіданні

Сьогодні Верховная Рада ухвалила в другому читанні та в цілому закон про референдум, який впроваджує процедуру народовладдя та затверджує теми, які можуть чи не можуть бути винесені на всенародне опитування.

Документ підтримали 255 парламентарів.

Згідно з даними на сайті Ради, партія "Слуга народу" дала 226 голосів "за", двоє нардепів не голосували, та 18 - були відсутні на засіданні.

Не голосували депутати Микола Сольський та Вадим Струневич.

Відсутніми на засіданні були нардепи: Андрій Боблях, Максим Гузенко, Дмитро Гурін, Леся Забуранна, Микола Задорожній, Юрій Корявченков, Олексій Красов, Марія Мезенцева, Олександр Мережко, Дмитро Наталуха, Юлія Овчинникова, Тарас Тарасенко, Олег Тарасов, Ігор Фріс, Андрій Холодов, Олена Хоменко, Єгор Чернєв та Єлизавета Ясько.

Нагадаємо, раніше джерела LB.ua повідомили, що депутатам "Слуги народу" пригрозили виключенням з фракції, якщо вони не голосуватимуть за законопроєкт президента про процедуру референдуму.

"Друзі, повідомляю групу, яка сьогодні отримала команду не голосувати за програмну обіцянку президента про закон про референдум. Це водорозділ. Щодо всіх, хто не голосуватиме, буде поставлено питання про виключення з фракції "Слуга народу", - написав голова фракції Давид Арахамія у чат нардепів.