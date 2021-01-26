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Глава МЗС Угорщини прибуде до Києва 27 січня

Заплановано переговори Сіярто з головою українського МЗС.

Глава МЗС Угорщини прибуде до Києва 27 січня
Министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто
Фото: EPA/UPG

27 січня міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відвідає Україну з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

"Керівники зовнішньополітичних відомств України та Угорщини проведуть переговори з актуальних питань українсько-угорських відносин, обговорять подальші кроки для зміцнення довіри у взаєминах та реалізації потенціалу співпраці двох країн", - йдеться в повідомленні МЗС.

27 січня об 11:10 Кулеба і Сіярто проведуть спільну пресконференцію.

Раніше повідомляли, що міністр закордонних справ Угорщини зустрінеться з Кулебою на тлі кризи у відносинах між країнами.

В Офісі президента розповіли про підготовку "джентльменської угоди" з Угорщиною.

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