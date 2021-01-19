Посольство готує візит президента Франції Макрона в Україну

Під час візиту буде підписано кілька важливих масштабних контрактів.

Українська дипломатія готує візит до України президента Франції Еммануеля Макрона.

Про це заявив надзвичайний і повноважний посол України у Франції Вадим Омельченко під час онлайн-конференції "7 років після Майдану", передає "Укрінформ".

"Дійсно, планується візит Макрона в Україну. Ми працюємо над цим кожного дня: понад усе над суттєвим наповненням порядку денного цього візиту", - розповів Омельченко.

Він наголосив, що останнє засідання змішаної комісії Україна-Франція включало 17 питань порядку денного, і їхня кількість продовжує зростати.

"Ми сподіваємося, що під час візиту президента Франції в Україну буде підписано кілька важливих масштабних контрактів", - додав посол.

Омельченко уточнив, що насамперед йдеться про великий контракт між українським урядом і компанією Alstom про постачання електровозів. Домовленості передбачатимуть локалізацію виробництва в Україні. Окрім цього, може бути укладено контракт з розширення співробітництва з Alstom щодо будівництва швидкісних залізничних шляхів між Києвом, Львовом та Одесою.

Також Україна і Франції планують домовитися про будівництво станцій питної води.

Омельченко зазначив, що Україна "є сучасною технологічною державою" і, незважаючи на конфлікт на Донбасі та окупацію, "зробила справжній стрибок у галузі технологій і дуже швидко рухається уперед".

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, дипломатичний радник президента Ігор Жовква повідомив, що Макрон відвідає Київ на початку 2021 року. Також цього року очікується візит в Україну прем'єра Італії Джузеппе Конте.

У грудні президент Володимир Зеленський говорив, що Макрон висловив готовність допомогти Україні у питанні пришвидшення процесу надання вакцини від коронавірусу.

У листопаді Зеленський і Макрон провели телефонну розмову, у якій відзначили, що зустріч у Нормандському форматі потрібно провести якнайшвидше.