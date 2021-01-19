У Німеччині виявили новий вид коронавірусу, відмінний від інших

Новий штам відрізняється від варіантів, виявлених раніше у ПАР та Великій Британії.

У 35 пацієнтів в лікарні баварського міста Гарміш-Партенкірхен на півдні Німеччини виявили новий варіант коронавірусу.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що новий вид відрізняється від варіантів, виявлених раніше у ПАР та Великій Британії. Наскільки він заразний та смертоносний, наразі невідомо.

"Той факт, що це новий варіант, не означає, що він більш заразний" - зазначив директор клініки Франк Нідербюль.

Заступник медичного директора Клеменс Стокклаузнер також заявив, що поки немає причин для паніки.

Зразки дослідження пацієнтів з новим видом ковіду були відправлені в берлінську лікарню "Шаріте" для подальшого дослідження.

Нагадаємо, влада Німеччини розглядає можливість зобов'язати жителів всієї країни замість масок носити респіратори з високим ступенем захисту класу FFP2 в громадських місцях.

В Австрії через нові штами коронавірусу та високий рівень захворюваності на COVID-19 влада продовжила дію локдауну, який мав закінчитися 24 січня, ще на тиждень - до 7 лютого. Людям і далі заборонено виходити з дому без поважних причин, їх закликають працювати вдома. Крім того, з 25 січня у магазинах та громадському транспорті Австрії зобов'яжуть носити респіратори, а не маски.