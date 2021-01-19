Трамп знімає обмеження на в'їзд у США з Європи, Британії та Бразилії з 26 січня

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що знімає обмеження для мандрівників з більшої частини Європи, Великобританії і Бразилії, введені в минулому році, щоб уповільнити поширення коронавірусу.

Відповідний указ вступає в силу 26 січня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Розуміючи, що характер загрози, яка походить від COVID-19, буде змінюватися з плином часу, я доручив міністру охорони здоров'я і соціальних служб надати мені рекомендації щодо того, чи варто продовжувати, змінювати або припиняти обмеження, які я раніше ввів... Відповідно, міністр рекомендував мені зняти обмеження, що застосовуються до Шенгенської зони, Сполученого Королівства, Республіки Ірландія та Федеративної Республіки Бразилія, залишивши в силі обмеження, що застосовуються до Китайської Народної Республіки та Ісламської Республіки Іран", - йдеться в указі Трампа.

Тим часом представниця обраного президента Джо Байдена Джен Псакі заявила, що зараз не час знімати обмеження.

"За порадою нашої команди з охорони здоров'я адміністрація не має наміру знімати ці обмеження з 26 січня. Навпаки, ми плануємо посилити заходи громадської охорони здоров'я в міжнародних поїздках, щоб ще більше скоротити поширення COVID-19", - написала Псакі у своєму Twitter.

На її думку, в зв'язку із "загостренням пандемії і появою більш заразних варіантів у всьому світі зараз не час знімати обмеження на міжнародні поїздки".

Байден вступає на посаду в середу 20 січня і зможе переглянути указ Трампа.

Нагадаємо, весною минулого року США закрили в'їзд для подорожуючих з Європи через коронавірус. У квітні Сполучені Штати вийшли на перше місце в світі за кількістю інфікованих і летальних випадків від СOVID-19.

На початку липня в Імміграційній і митній службі США (ICE) оголосили, що іноземним студентам, які здобувають вищу освіту в США, доведеться покинути країну, якщо їх університети через пандемію COVID-19 перейдуть виключно на онлайнове навчання. Студентам-іноземцям, які залишаться на американській території, незважаючи на те, що їхні виші перейшли на онлайн-навчання, мала б загрожувати висилка зі США.

У липні США повідоили, що знімають обмеження на в'їзд в країну для студентів з Європи з осені. Повністю знімати заборону не планували.