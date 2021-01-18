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Навального направили до СІЗО “Матросская тишина”

"Нічого не варто боятися. Боятися можна лише свого власного страху”.

Навального направили до СІЗО “Матросская тишина”
Фото: скрин видео

Російського опозиціонера Олексія Навального, якого заарештували після повернення з кількамісячного лікування у Німеччині, доправили до московського СІЗО “Матросская тишина”.

Про це йдеться у відеозверненні Навального, оприлюдненого у Twitter.

“Якщо вірити документам суду, я поїхав до “Матросской тишины”. Всім хочу сказати одне: нічого не варто боятися. Боятися можна лише свого власного страху”, - сказав Навальний.

Російські ЗМІ також оприлюднили відео конвоювання Навального з поліцейської дільниці до автозака. На ньому видно, що під час конвоювання навальний був у наручниках та прикутий до силовика, який його конвоював.

Навального вчора затримали відразу після прильоту з Німеччини, де він проходив кількамісячне лікування після отруєння "Новачком". Він провів ніч у поліцейському відділку, адвокатів до нього не пустили. Також затримали 68 людей, які зустрічали опозиціонера чи проводили заходи на його підтримку. 

Сьогодні політика заарештували на 30 діб через звинувачення у порушенні правил відбування умовного покарання в справі "Ів Роше".

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