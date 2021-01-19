​В Україні рівень смертності листопада 2020 на 16 тис. перевищив показник 2019 року

У листопаді 2020 року в Україні померло на 16 тисяч людей більше, ніж того ж місяця 2019 року.

Про це повідомив виконавчий директор "Центру економічної стратегії" Гліб Вишлинський.

"Вийшла демографічна статистика за листопад. В листопаді-2020 маємо +16 тис. смертей, порівняно до листопада-2019. За січень-жовтень кількість сумарно була на рівні 2019 року. Думаю, в грудні буде приблизно стільки ж додаткових смертей. Тоді сумарно буде близько 30 тис. додаткових смертей за 2020 рік, або 5% від кількості смертей в 2019 році. Це в три рази менший відсоток, ніж в Британії (+87 тис., 14%)", - написав він.

При цьому Вишлинський зазначив, що британці сиділи на більш жорсткому і довшому локдауні, ніж українці.

"Моя гіпотеза - нас врятувало те, що більше людей перехворіло (на ковід, - ред.) влітку. МОЗ своєю бездіяльністю в тестуванні і відстежуванні контактів влітку реально згладив криву", - додав директор "Центру економічної стратегії".

Нагадаємо, у травні 2020 року ексміністр Кабміну Дмитро Дубілет опублікував порівняльну статистику смертності в Україні за січень-квітень з 2013 року. Показники минулого року, попри епідемію коронавірусу, - були найнижчими.

У грудні вперше з початку року COVID-19 в Україні за смертністю обійшов грип та пневмонію.

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