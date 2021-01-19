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ОБСЄ нарахувала за вихідні 91 порушення перемир'я на Донбасі

Загалом з початку дії перемир'я на Донбасі спостерігачі зафіксували 6 294 порушень, у тому числі 2 600 вибухів.

ОБСЄ нарахувала за вихідні 91 порушення перемир'я на Донбасі
Фото: flickr СММ ОБСЕ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в період з вечора п'ятниці, 15 січня, до вечора неділі, 17 січня, зафіксувала на Донбасі 91 порушення перемир'я

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Найбільше порушень спостерігачі нарахували на території Донецької області - 83 порушення перемир'я. Більшість з них, зокрема 4 вибухи, сталися поблизу Широкиного та Лебединського.

Ще 8 порушень перемир'я зафіксували на території Луганської області. Зокрема, спостерігачі повідомили про 8 вибухів поблизу окупованого Калинового.

Загалом з початку дії перемир'я на Донбасі спостерігачі зафіксували 6 294 порушень, у тому числі 2 600 вибухів.

Нагадаємо, протягом минулої доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Богданівка, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь в бік позицій ЗСУ з міномета 82-го калібру.

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