За добу на Донбасі зафіксоване одне порушення режиму тиші

Протягом минулої доби, 18 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Неподалік населеного пункту Богданівка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з міномету 82-го калібру.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських військових немає.

В районі відповідальності угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

Від початку поточної доби, 19 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Крім того, минулої доби представники Національної поліції зі складу ОС зафіксували 72 адміністративних правопорушення. Було перевірено 4348 транспортних засобів та 4056 осіб. На причетність до збройних формувань Російської Федерації до територіальних підрозділів особи не доставлялись.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію прослідувала 196 осіб, на підконтрольну Україні - 314 особи. Через КПВВ "Новотроїцьке" – 65 і 34 особи відповідно.

Нагадаємо, з вечора п'ятниці, 15 січня, до вечора неділі, 17 січня, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 91 порушення перемир'я.