Шмигаль анонсував продовження карантину до кінця березня
Шмигаль анонсував продовження карантину до кінця березня
У США відреагували на затримання Навального
У США відреагували на затримання Навального
Шоу не повинно тривати: зміни в Таллінні
Шоу не повинно тривати: зміни в Таллінні
Кабмін відмовився встановлювати граничну ціну газу для ТКЕ
Кабмін відмовився встановлювати граничну ціну газу для ТКЕ
​Новая цена газа – плюсы, минусы и риск для транзита
​Новая цена газа – плюсы, минусы и риск для транзита
Вибори міського голови в Борисполі виграв Володимир Борисенко, - ЧЕСНО
Вибори міського голови в Борисполі виграв Володимир Борисенко, - ЧЕСНО
Арест Навального и трансфер России. Украинский взгляд
Арест Навального и трансфер России. Украинский взгляд
"Слуга народу" Мошенець припустила, що коронавірус може бути біологічною зброєю
"Слуга народу" Мошенець припустила, що коронавірус може бути біологічною зброєю
Навального затримали після повернення з Німеччини (Оновлено)
Навального затримали після повернення з Німеччини (Оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу на Донбасі зафіксоване одне порушення режиму тиші

Втрат серед ЗСУ немає.

За добу на Донбасі зафіксоване одне порушення режиму тиші
Фото: Макс Левин

Протягом минулої доби, 18 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Неподалік населеного пункту Богданівка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з міномету 82-го калібру.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських військових немає.

В районі відповідальності угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

Від початку поточної доби, 19 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Крім того, минулої доби представники Національної поліції зі складу ОС зафіксували 72 адміністративних правопорушення. Було перевірено 4348 транспортних засобів та 4056 осіб. На причетність до збройних формувань Російської Федерації до територіальних підрозділів особи не доставлялись.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію прослідувала 196 осіб, на підконтрольну Україні - 314 особи. Через КПВВ "Новотроїцьке" – 65 і 34 особи відповідно.

Нагадаємо, з вечора п'ятниці, 15 січня, до вечора неділі, 17 січня, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 91 порушення перемир'я.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також