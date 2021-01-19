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​Учні випускних 9-х та 11-х класів після локдауну повернуться до змішаної форми навчання, - Шкарлет

У регіонах, де ситуація з СOVID-19 буде контрольованою, школи зможуть відновити повноцінне очне навчання.

​Учні випускних 9-х та 11-х класів після локдауну повернуться до змішаної форми навчання, - Шкарлет
Фото: pravda.com.ua

Учні випускних класів після завершення локдауну повернуться до змішаної форми навчання, а у регіонах, де ситуація з коронавірусом буде контрольованою, учні 9-х та 11-х класів зможуть повернутися до повноцінного очного навчання.

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.

"Повернення учнів випускних 9-х та 11-х класів до повноформатного навчання, на мою думку, є вкрай необхідним та важливим. Спілкуючись з учителями, я повсякчас чую про їхні перестороги з приводу відсутності очного спілкування з учнями. Не менше хвилюються батьки та самі школярі, яким протягом поточного навчального року довелося готуватися до ЗНО та ДПА переважно в дистанційній формі", - написав міністр.

Шкарлет повідомив, що після завершення посилених карантинних заходів, за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації, учні випускних класів повернуться до змішаної форми навчання. В областях, де показники захворюваності будуть контрольованими, міністр порушить питання про повернення школярів 9-х та 11-х класів за парти.

"Маємо бажання та наміри також відновити повноформатне або змішане навчання для школярів інших класів", - зазначив Шкарлет. Він додав, що з цього приводу тривають відповідні консультації з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим та головним санітарним лікарем Віктором Ляшком.

Нагадаємо, раніше  у Міносвіти також повідомили, що після локдауну молодші школярі зможуть повернутися до повноформатного навчання.

У грудні минулого року Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня. На період локдауну заборонено відвідування усіх закладів освіти, окрім дошкільної та спеціальної. Школам було рекомендовано продовжити канікули на час посиленого карантину.

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