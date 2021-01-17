Після локдауну молодші школярі можуть повернутися до повноформатного навчання, – Міносвіти

Міністерство освіти та науки вивчає можливість повернення учнів молодших класів до повноформатного навчання, учнів старшої школи – до змішаної форми, за умови сприятливої санітарно-епідемічної ситуації.

Про це у своєму Telegram-каналі Міністр освіти і науки України написав Сергій Шкарлет.

“Вважаю, що принаймні молодші класи після завершення карантинних обмежень можуть повернутися до повноформатного навчання. Щодо старшої школи, то за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації в країні буде прийнятним проведення навчання за змішаною формою”, – зазначив Міністр.

Водночас він додав, що ухвалення остаточних рішень із цих питань не залежить від однієї особи – Міністра освіти і науки або Міністра охорони здоров’я. За його словами, обидва міністерства постійно комунікують.

“Я цілком поділяю позицію та прислухаюся до аргументів фахівців, епідеміологів, лікарів, рекомендації яких ґрунтуються на моніторингах епідемічної ситуації в країні. Саме тому МОН та МОЗ перебувають у постійній комунікації”, – підкреслив Шкарлет.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки спростувало інформацію про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів 9-х класів або її проходження онлайн.

У грудні МОН рекомендувало школам продовжити канікули на час посиленого карантину 8-24 січня.