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На Прикарпатті загинув чоловік, який впав зі схилу у річку

До місця проведення аварійно-рятувальних робіт було направлено 18 рятувальників.

16 січня на Івано-Франківщині у місті Яремче на вулиці Свободи зі скелястого схилу берегу впав у річку Прут чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

До місця проведення аварійно-рятувальних робіт було направлено 18 рятувальників, 5 одиниць техніки, в тому числі 2 човна.

“О 14:38, після прибуття до місця виклику, було встановлено, що в річці Прут на відстані близько 1,5 м, від берегу перебуває чоловік, який не подає ознак життя. Підхід до місця перебування потерпілого ускладнений специфікою рельєфу місцевості. Однак, двома рятувальниками пошуково-рятувального відділення Яремче в гідрокостюмах було розпочато заходи зі слідування до потерпілого з човном”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Рятувальники прибули до потерпілого та транспортували його до берега, де передали працівникам поліції і швидкої невідкладної медичної допомоги. Вони підтвердили загибель чоловіка.

На місці події працювала мобільна оперативна група Яремчанського міського відділу Управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, у Закарпатській області рятувальники завершили операцію з пошуку і порятунку туриста, який заблукав у горах.

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