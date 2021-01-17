Окупанти стріляли біля Талаківки, Луганського і Південного

Протягом минулої доби, 16 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російсько окупаційні війська вели вогонь зі стрілецької зброї поблизу Талаківки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поруч із населеним пунктом Луганське збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.

Також неподалік Південного противник застосовував підствольний гранатомет та великокаліберний кулемет. А в районі населеного пункту Зайцеве окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Від початку поточної доби, 17 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 15 січня було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців. Один український військовий отримав поранення.