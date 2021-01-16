МОН спростувало інформацію про ДПА для дев’ятикласників у режимі онлайн

У 2020/2021 н.р учні 9-х класів складатимуть державну підсумкову атестацію у школах у письмовій формі.

Міністерство освіти і науки спростувало інформацію про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів 9-х класів або її проходження онлайн.

Роз’яснення МОН оприлюднене на сайті відомства 16 січня.

"У 2020/2021 навчальному році учні 9-х класів складатимуть державну підсумкову атестацію у закладі освіти в письмовій формі", - сказано в повідомленні.

У МОН наголошують, що згідно з нормативними документами атестація випускників 9-х класів може проводитися в закладі освіти або у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Водночас наказ МОН №1262 встановлює, що у 2020/2021 навчальному році ДПА осіб, які завершують здобуття базової середньої освіти, проводиться у закладі освіти в письмовій формі.

"Крім того, твердження про ускладнення ДПА для учнів 9-х класів у 2020/2021 навчальному році є необґрунтованим. Завдання для проведення атестації в закладі освіти затверджує керівник закладу освіти. За цими ж нормами ДПА проводилася у 2018/2019 навчальному році", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, на початку грудня в Українському центрі оцінювання якості освіти заявили про розробку кілька моделей проведення ЗНО у 2021 році. Повідомлялося, що через поширення коронавірусу можуть звільнити від обов'язкової державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання або дозволити проходити ДПА дистанційно. Проте в разі обрання такої моделі проведення ЗНО-2021 Верховна Рада має прийняти відповідні законодавчі зміни.