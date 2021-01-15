Туриста зі Львова, який заблукав у горах, відшукали у Румунії

Знайшли чоловіка за пів кілометра від кордону на румунській стороні. У нього обмороження кінцівок.

25-річного львів’янина, який заблукав під час проходження туристичного маршруту на г. Піп Іван Мармароський Рахівського району, відшукали.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"Наразі він знаходиться у безпечному місці, стан його здоров'я, за словами туристів, які його знайшли, задовільний. На зустріч волонтерам рухаються рятувальники на всюдиході Богун, яким у подальшому заблукалого буде доправлено до найближчого населеного пункту", - йдеться у повідомленні.

Про порятунок туриста рятувальникам повідомили о 21-й годині. 3а інформацією ZAXID.net, волонтери з добровільного рятувально-пошукового поста у Мармаросах, які проводили пошуки, знайшли його в районі полонини Струнга, за півкілометра від кордону на румунській стороні. У чоловіка обмороження кінцівок.

Нагадаємо, вчора рятувальники попередили про ускладнення погодних умов на г. Піп Іван Чорногірський і попросили туристів утриматися від виходу у високогір'я.

Згідно з повідомленням Укргідрометцентру, 15 січня на високогір'ї Закарпатської, 15-16 січня на високогір'ї Івано-Франківської області утримується значна сніголавинна небезпека.