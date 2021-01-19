Російська делегація намагалася заблокувати засідання ПАРЄ щодо Навального

Голова делегації написав листа, у якому звинуватив низку країн і міжнародних організацій у відмові співпрацювати з РФ.

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з правових питань і прав людини більшістю голосів ухвалив рішення про слухання справи щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. 16 із 20 членів комітету проголосували на користь такого рішення. Російська ж делегація намагалася заблокувати засідання.

Про це повідомило джерело в ПАРЄ.

Водночас LB.ua отримав листа від глави російської делегації в ПАРЄ Петра Толстого на адресу профільного комітету асамблеї. У цьому зверненні він звинуватив комітет у "розпалюванні антиросійських настроїв", а матеріали щодо отруєння Навального він назвав "нічим не підтвердженими".

"На засіданні Комітету 8 грудня 2020 року члени російської делегації звернули увагу колег на той факт, що пан Навальний отримав усе необхідне перше медичне лікування в Росії. Однак наші аргументи залишились непочутими через одвічну антиросійську спрямованість, що була помітна в пояснювальній записці, в основі якої лежать нічим не підтверджені твердження про його "отруєння". Ми стурбовані тим, що слухання щодо "інциденту" з паном Навальним організовуються з єдиною метою - підтвердити заздалегідь визначені версії та посилити антиросійські настрої в Асамблеї. Тому члени російської делегації в ПАРЄ не братимуть у них участі", – пише в листі Толстой.

Він також звинуватив низку країн і міжнародних організацій у відмові співпрацювати з Росією.

"Ми вважаємо, що розслідування цього інциденту повинно проводитись у повній відповідності до чинних механізмів міжнародного співробітництва в рамках правоохоронної системи, включаючи запити, раніше надіслані Російською Федерацією до компетентних відомств Німеччини, Франції та Швеції, а також до Організації заборони хімічної зброї. На жаль, ми спостерігаємо з їхньої сторони повну відсутність співпраці", – написав Толстой.

Нагадаємо, 19 січня справу про отруєння Навального заслухають у комітеті з юридичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи. Замість російського опозиціонера, як це раніше планувалося, в засіданні візьме участь його близький соратник, глава регіональних штабів ФБК, ідеолог Леонід Волков. Навального вчора заарештували на 30 днів.

Навальний знепритомнів 20 серпня на борту літака, що летів з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, політик впав у кому. Спочатку його лікували в омській лікарні, а через два дні перевезли до Німеччини.

Уряд ФРН повідомив, що три незалежні лабораторії з Німеччини, Франції та Швеції виявили в організмі Навального сліди бойової отрути "Новачок". Російські лікарі версію з отруєнням опозиціонера виключали, а в Кремлі звинувачення про причетність Москви до отруєння спростували.

Євросоюз запровадив санкції проти Росії. Під обмеження потрапили шість осіб, зокрема директор ФСБ Олександр Бортніков і перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко. Фігурантам списку заборонено в'їзд до Євросоюзу, їхні активи і кошти в ЄС заморожено. Росія у відповідь на "санкції Навального" впровадила дзеркальні заходи щодо Німеччини і Франції.

Палата представників Конгресу США також ухвалила резолюцію через отруєння Навального. Американське видання Times також написало, що його намагалися отруїти вдруге перед відправкою до Німеччини.

Сам Навальний у своєму розслідуванні звинуватив в отруєнні ФСБ і особисто Путіна. Президент РФ під час чергової пресконференції заявив, що якби російські спецслужби хотіли отруїти опозиціонера, то мали б довести справу до кінця. При цьому Путін назвав Навального "пацієнтом німецької клініки".

У грудні Навальний опублікував розмову з агентом ФСБ, причетним до його отруєння.

17 січня Навальний прилетів до Москви, де його одразу ж заарештували.