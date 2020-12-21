Російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував відео, в якому спілкується з начебто одним із працівників ФСБ РФ, який стежив за ним і брав участь в його отруєнні.

У ролику Навальний стверджує, що перед публікацією розслідування, в якому говорилося, що за його отруєнням стоїть група співробітників ФСБ, він поговорив по телефону з одним із них - Костянтином Кудрявцевим - і той фактично підтвердив, що Навального хотіли вбити.

Телефонна розмова відбулася вранці 14 грудня. Навальний зателефонував Кудрявцеву і представився помічником керівника Ради безпеки РФ Миколи Патрушева. Він начебто намагався з’ясувати деталі операції для звіту. За словами Навального, він приховав свій номер і замість нього підставив спеціальний номер комутатора, з якого співробітники ФСБ здійснювали дзвінки один одному.

"Розрахунок простий. О сьомій ранку дзвінок. Ти бачиш знайомий службовий номер, береш трубку і починаєш розмовляти. Майже всі, кому я дзвонив, трубку взяли, майже всі її швидко повісили. А потім нас чекала велика удача", - розповів Навальний.

Навальний поцікавився, чому операція була провалена. Співрозмовник розповів, що на це вплинув збіг обставин. Зокрема, те - що літак із Навальним швидко приземлили і, що медики, які приїхали встигли надати йому першу допомогу, яка могла нейтралізувати дію отрути.

Співрозмовник також розповів, як очищав конфіскований одяг політика від слідів отрути. За його словами, особливу увагу при очищенні було приділено швам на внутрішній стороні трусів.

Під час розмови чоловік також назвав прізвище ще одного співробітника ФСБ, який брав участь в операції - Василя Калашникова.

Нагадаємо, Навальний знепритомнів 20 серпня на борту літака, що летів з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, політик впав у кому. Спочатку Навального лікували в омської лікарні, а через два дні перевезли до Німеччини.

Уряд ФРН повідомив, що три незалежні лабораторії з Німеччини, Франції та Швеції виявили в організмі Навального сліди бойової отрути "Новачок". Російські лікарі версію з отруєнням опозиціонера виключали, а в Кремлі звинувачення про причетність Москви до отруєння спростували.

Євросоюз запровадив санкції проти Росії. Під обмеження потрапили шість осіб, зокрема директор ФСБ Олександр Бортніков і перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко. Фігурантам списку заборонений в'їзд до Євросоюзу, їхні активи і кошти в ЄС заморожуються. Росія у відповідь на "санкції Навального" впровадила дзеркальні заходи щодо Німеччини і Франції.

Палата представників Конгресу США також ухвалила резолюцію через отруєння Навального. Американське видання Times також написало, що Навального намагалися отруїти вдруге перед відправкою до Німеччини.

Сам Навальний у своєму розслідуванні звинуватив в отруєнні ФСБ і особисто Путіна. Президент РФ під час чергової пресконференції заявив, що якщо російські спецслужби хотіли б отруїти опозиціонера, то мали б довести справу до кінця. При цьому Путін називав Навального "пацієнтом німецької клініки".