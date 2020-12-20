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Космічні сили США офіційно отримали назву "вартові"

Минулого року Трамп підписав директиву про створення Космічних сил у складі Військово-повітряних сил США.

Космічні сили США офіційно отримали назву "вартові"
Флаг Космических сил США
Фото: EPA/UPG

Космічні сили США, про утворення яких було оголошено у лютому минулого року, офіційно отримали назву "вартові".

Проуе повідомив віце-президент США Майк Пенс у своєму Twitter

Сьогодні, Пенс під час церемонії святкування річниці Космічних сил США Пенс  оголосив про рішення Дональда Трампа назвати військових, які служать у цих силах, ватовими (guardians).

"Для мене честь оголосити від імені президента США, що відсьогодні чоловіки та жінки Космічних сил США називатимуться вартовими", - написав він.

У Командування Космічних сил зазначили, що назву обирали із сотень пропозицій.

Нагадаємо, 20 лютого минулого року Трамп підписав директиву про створення Космічних сил у складі Військово-повітряних сил США. Це перший новий підрозділ ВПС США з 1947 року. Раніше Трамп також представив логотип космічних військ.

Командувачем призначили генерала Джона Реймонда. У його підпорядкуванні знаходяться 16 тисяч військовослужбовців і цивільних. Це перший випадок створення нового роду військ з 1947 року, коли з'явилися Військово-повітряні сили США.

Пентагон вже багато років попереджає про те, що космос стає сферою, через контроль над якою можуть розгорнутися військові дії, - так само, як земля, повітря і море.  У травні минулого року Трамп заявив, що США розробляють найшвидшу в світі "суперпупер ракету".

Раніше глава розвідувального управління Міноборони США генерал-лейтенант Роберт Ешлі заявив, що Росія і Китай розробляють нову зброю для військових дій у космічному просторі у найближчому майбутньому.

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