Космічні сили США офіційно отримали назву "вартові"

Минулого року Трамп підписав директиву про створення Космічних сил у складі Військово-повітряних сил США.

Космічні сили США, про утворення яких було оголошено у лютому минулого року, офіційно отримали назву "вартові".

Проуе повідомив віце-президент США Майк Пенс у своєму Twitter

Сьогодні, Пенс під час церемонії святкування річниці Космічних сил США Пенс оголосив про рішення Дональда Трампа назвати військових, які служать у цих силах, ватовими (guardians).

"Для мене честь оголосити від імені президента США, що відсьогодні чоловіки та жінки Космічних сил США називатимуться вартовими", - написав він.

It was my honor to announce today, that the men and women of the Space Force will be known as GUARDIANS! #SemperSupra 🇺🇸 pic.twitter.com/Wbzmqfy9aJ — Mike Pence (@Mike_Pence) December 18, 2020

У Командування Космічних сил зазначили, що назву обирали із сотень пропозицій.

Today, after a yearlong process that produced hundreds of submissions and research involving space professionals and members of the general public, we can finally share with you the name by which we will be known: Guardians. pic.twitter.com/Tmlff4LKW6 — United States Space Force (@SpaceForceDoD) December 18, 2020

Нагадаємо, 20 лютого минулого року Трамп підписав директиву про створення Космічних сил у складі Військово-повітряних сил США. Це перший новий підрозділ ВПС США з 1947 року. Раніше Трамп також представив логотип космічних військ.

Командувачем призначили генерала Джона Реймонда. У його підпорядкуванні знаходяться 16 тисяч військовослужбовців і цивільних. Це перший випадок створення нового роду військ з 1947 року, коли з'явилися Військово-повітряні сили США.

Пентагон вже багато років попереджає про те, що космос стає сферою, через контроль над якою можуть розгорнутися військові дії, - так само, як земля, повітря і море. У травні минулого року Трамп заявив, що США розробляють найшвидшу в світі "суперпупер ракету".

Раніше глава розвідувального управління Міноборони США генерал-лейтенант Роберт Ешлі заявив, що Росія і Китай розробляють нову зброю для військових дій у космічному просторі у найближчому майбутньому.