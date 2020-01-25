Трамп представил логотип космических войск США

Новый род войск был учрежден в декабре 2019 года.

Президент США Дональд Трамп опубликовал логотип космических сил США.

"После консультаций с нашими военными лидерами, дизайнерами и другими, я рад представить новый логотип космических сил США, шестого рода войск нашей замечательной армии", - написал президент США в твиттере.

Напомним, Трамп учредил космические войска США в декабре 2019. Командующим новых войск назначен генерал Джон Реймонд. В его подчинении находятся 16 тысяч военнослужащих и гражданских.

Это первый случай создания нового рода войск с 1947 года, когда появились военно-воздушные силы США.

Пентагон уже много лет предупреждает о том, что космос становится сферой, из-за контроля над которой могут развернуться военные действия, – так же, как земля, воздух и море.

Ранее глава разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли заявил, что Россия и Китай разрабатывают новое оружие для военных действий в космическом пространстве в ближайшем будущем.