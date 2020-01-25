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В Китае ввели общенациональные меры борьбы с коронавирусом

В стране зарегистрировано почти 1300 случаев заражения, из них 41 - с летальным исходом.

В Китае ввели общенациональные меры борьбы с коронавирусом
Фото: EPA/UPG

В Китае в связи с распространением новой пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, ввели меры безопасности для поездов, самолетов и автобусов по всей стране. Об этом сообщили органы здравоохранения КНР в субботу, 25 января, передает DW.

"На общественном транспорте в Китае повсеместно установлены измерительные станции для проверки на это заболевание. Пассажиров при подозрении на инфекцию немедленно отправляют в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

Чрезвычайные меры предусматривают дезинфекцию поездов, самолетов и автобусов, включая проверки в аэропортах, железнодорожных станциях, автовокзалах и портах. Персонал, обслуживающий пассажиров, должен носить защитные маски. Мероприятия распространяются на все провинции и регионы.

Кроме того, в провинции Хубэй изолировали еще 5 городов. По сообщению местных властей, в этих городах приостановлена работа общественного транспорта, закрыт доступ к автомагистралям. 

Всего под карантином находятся 18 городов с совокупным населением 56 млн человек.

Наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, объявлен в 25 китайских провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах, общая численность населения которых составляет более 1,2 миллиарда человек. 

Согласно официальным данным, по всей стране зарегистрировано почти 1300 случаев заражения коронавирусом, из них 41 - с летальным исходом.

Отдельные случаи инфекции зафиксированы и в других странах, в том числе Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Австралии. В Европе первые три случая с подозрением на коронавирус зарегистрированы во Франции.

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