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Байден не обговорюватиме справи сина з кандидатами в генпрокурори

Обраний президент США "повністю довіряє синові" і його "не турбують жодні звинувачення на його адресу".

Байден не обговорюватиме справи сина з кандидатами в генпрокурори
Фото: EPA/UPG

Обраний президента США Джо Байден не буде обговорювати справи свого сина Гантера з жодним з потенційних кандидатів на пост генерального прокурора.

Про це речниця Байдена Джен Псакі сказала в ефірі телеканалу Fox News, передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами, "це буде прерогативою майбутнього генерального прокурора і його команди, щоб визначити, як вести будь-яке розслідування".

Водночас Дженніфер Псакі зазначила, що обраний президент шукає на пост генпрокурора людину, "чесність якої знаходиться на найвищому рівні".

Раніше Джо Байден заявив, що розслідування фінансової діяльності щодо його сина Гантера направлено насамперед проти нього самого.

"Це (розслідування - ред.) як зазвичай, спрямоване проти мене. Думаю, що це один із видів брудної гри", - сказав обраний президент в ефірі "Пізнього шоу Стівена Колберта".

Він зазначив, що "повністю довіряє синові" і його "не турбують жодні звинувачення на його адресу".

Нагадаємо, міністерство юстиції США в рамках розслідування фінансової діяльності Гантера запросило інформацію, що стосується, зокрема, його роботи в українській компанії Burisma в той час, коли Джо Байден був віцепрезидентом США при президенті Бараку Обамі.

Зокрема, вивчається безліч фінансових питань, зокрема ті, чи порушував Гантер Байден і його спільники податкові закони і закони про відмивання грошей у ділових відносинах із зарубіжними країнами, включно з Китаєм.

Президент США Дональд Трамп неодноразово закликав з'ясувати, яким чином молодший Байден отримав високу посаду члена правління в Burisma. Трамп обвинувачує Байдена-старшого у використанні свого службового становища для допомоги бізнесу сина.

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