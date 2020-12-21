Унаслідок удару було завдано матеріальних збитків, але жертв немає.

Увечері 20 грудня зелену зону столиці Іраку Багдада, в якій знаходяться іноземні та урядові об'єкти, включно з посольством США, знову обстріляли ракетами.

За інформацією іракських військових, ракети впали на території житлового комплексу. Вони пошкодили будинки і автомобілі, загиблих в результаті події немає, передає Al Arabiya.

У зеленій зоні, в якій розташоване посольство США, впало щонайменше три ракети. Ще дві потрапили в довколишні житлові квартали.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що по посольству випустили ракети з установок залпового вогню типу "Катюша". Запущені ракети намагалися перехопити установки тактичної ППО, які були встановлені для охорони посольства.

Відео обстрілу було опубліковано в Twitter співробітницею видання The National Джойс Карам.

BREAKING : US Embassy in Baghdad #Iraq targeted with barrage of Katyusha Rockets and mortar shells.



Video shows some getting intercepted. It’s 9 pm in Baghdad now: pic.twitter.com/QjrN29Yp9m — Joyce Karam (@Joyce_Karam) December 20, 2020

З початку року посольство США в Багдаді і військові бази, на яких розміщені американські військові, неодноразово зазнавали ракетного обстрілу. За офіційною інформацією, ніхто з громадян США внаслідок цих атак не загинув. Втім у березні військова база США і союзників за коаліцією "Ет-Таджі" знову зазнала ракетного обстрілу, в результаті якого поранення отримали троє військових і двоє іракських громадян.

На тлі обстрілів адміністрація президента США Дональда Трампа заявила керівництву Іраку, що готова закрити своє посольство в країні, повідомляла The Wall Street Journal. За їх словами, США підуть на цей крок, якщо Ірак не забезпечить припинення обстрілів.