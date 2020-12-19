США хочуть зупинити роботу двох своїх останніх консульств у Росії

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила Конгрес про намір зупинити роботу двох останніх консульств країни у Росії.

Про це пише apnews.com.

Держдепартамент повідомив законодавцям про закриття консульства у Владивостоку та призупинення роботи консульства в Єкатеринбурзі.

Представництва США закривають через обмеження, встановлені російською владою в 2017 році на кількість американських дипломатів, яким дозволено працювати в країні.

Відтак у США тепер залишилося одне дипломатичне представництво у Росії – посольство в Москві.

"Росія розпорядилася закрити консульство США в Санкт-Петербурзі в 2018 році після того, як США наказали закрити російське консульство в Сіетлі у відповідь на отруєння колишнього російського шпигуна (Cергія Скрипаля, – ред.) у Великій Британії", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство торгівлі США оприлюднило список обмежень проти юридичних та фізичних осіб, серед яких дві компанії та один посадовець з Росії.