Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
Журналісти Financial Times дізналися імʼя власника Pornhub
Журналісти Financial Times дізналися імʼя власника Pornhub
Помер мер Харкова Геннадій Кернес
Помер мер Харкова Геннадій Кернес
Генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна: "Росія створює та підживлює рухи за традиційні цінності"
Генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна: "Росія створює та підживлює рухи за традиційні цінності"
Александр Красовицкий: «Следующий год – это «лапти» для всей книжной отрасли»
Александр Красовицкий: «Следующий год – это «лапти» для всей книжной отрасли»
Игра в кадры: как «Слуги» министров назначали
Игра в кадры: как «Слуги» министров назначали
У Кремлі прокоментували заборону Путіну відвідувати Олімпійські ігри
У Кремлі прокоментували заборону Путіну відвідувати Олімпійські ігри
Командувачу Повітряних сил ЗСУ оголосили підозру у справі про катастрофу АН-26 на Харківщині
Командувачу Повітряних сил ЗСУ оголосили підозру у справі про катастрофу АН-26 на Харківщині
Радник з інформполітики ТКГ Арестович помилково оприлюднив версію окупантів про смерть українського військового на Донбасі
Радник з інформполітики ТКГ Арестович помилково оприлюднив версію окупантів про смерть українського військового на Донбасі
ГоловнаСвіт

США хочуть зупинити роботу двох своїх останніх консульств у Росії

Одне консульство мають намір закрити, роботу іншого – призупинити.

США хочуть зупинити роботу двох своїх останніх консульств у Росії
Фото: ukrinform.ua

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила Конгрес про намір зупинити роботу двох останніх консульств країни у Росії.

Про це пише apnews.com.

Держдепартамент повідомив законодавцям про закриття консульства у Владивостоку та призупинення роботи консульства в Єкатеринбурзі.

Представництва США закривають через обмеження, встановлені російською владою в 2017 році на кількість американських дипломатів, яким дозволено працювати в країні.

Відтак у США тепер залишилося одне дипломатичне представництво у Росії – посольство в Москві.

"Росія розпорядилася закрити консульство США в Санкт-Петербурзі в 2018 році після того, як США наказали закрити російське консульство в Сіетлі у відповідь на отруєння колишнього російського шпигуна (Cергія Скрипаля, – ред.) у Великій Британії", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство торгівлі США оприлюднило список обмежень проти юридичних та фізичних осіб, серед яких дві компанії та один посадовець з Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також