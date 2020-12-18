Король Швеції визнав поразку країни у боротьбі з COVID-19

До останнього часу Швеція була єдиною країною в Європі, яка відмовлялася від серйозних обмежень та карантину для боротьби з пандемією.

Король Швеції Карл XVI Густав вважає, що стратегія боротьби з коронавірусом, якої дотримувались в країні, не виправдала покладених на неї очікувань.

Про це повідомляє BBC.

"Думаю, ми зазнали невдачі. У нас велика кількість померлих, і це жахливо", - сказав шведський монарх.

До останнього часу Швеція була єдиною країною в Європі, яка відмовлялася від серйозних обмежень та карантину для боротьби з пандемією. Уряд країни покладався на відповідальність громадян, обмежуючись оприлюдненням приписів та рекомендацій.

Наразі у Швеції підтвердили майже 350 тисяч випадків коронавірусу, близько 7 800 пацієнтів померли - це суттєво вищі показники, ніж у сусідніх скандинавських країнах, які обрали більш традиційні способи боротьби з пандемією.

Нагадаємо, Данія введе сувору ізоляцію на Різдво та Новий рік, щоб обмежити поширення COVID-19. Влада цієї країни очікує, що найближчі місяці будуть найважчими з початку пандемії.