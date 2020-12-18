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Берлінале через коронавірус переніс покази фільмів на червень 2021 року

Онлайн-захід для фахівців індустрії відбудеться 1-5 березня.

Берлінале через коронавірус переніс покази фільмів на червень 2021 року
Фото: EPA/UPG

Берлінський кінофестиваль у 2021 році відбудеться в березні в онлайн-форматі виключно для фахівців кіноіндустрії. Покази для для широкої публіки відбудуться у червні 2021 року.

Про це повідомляють організатори Берлінале.

"У зв’язку з пандемією коронавірусу ми оголошуємо новий формат 71-го Берлінале. Він відбудеться у два етапи: онлайн-захід для фахівців індустрії 1-5 березня і глядацькі покази в червні 2021 року", - йдеться в повідомленні у Twitter.

Берлінський міжнародний кінофестиваль вважається одним із найпрестижніших фестивалів Європи та світу у сфері кіно. Проходить щорічно у лютому в Берліні, починаючи з 1951 року. Головний приз Берлінале - "Золотий ведмідь".

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