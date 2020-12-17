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​Україна з початку року запустила сім аудіогідів у музеях по всьому світу, - Олена Зеленська

Запровадження українських аудіогідів – це крок вперед для української культурної дипломатії.

​Україна з початку року запустила сім аудіогідів у музеях по всьому світу, - Олена Зеленська
Олена Зеленська
Фото: president.gov.ua

За цей рік Україна запустила сім аудіогідів у всесвітньо відомих музеях різних країн. У планах – запуск ще трьох до кінця грудня та щонайменше шести в наступному році.

Про це заявила перша леді України Олена Зеленська під час щорічної наради послів, йдеться у повідомленні на сайті голови держави.Олена Зеленська взяла участь у щорічній нараді послів. Це вперше дружина глави держави стала учасницею такої наради. 

"Переоцінити важливість проекту із запуску аудіогідів неможливо. Адже він не тільки про зручність, він – про поширення нашої рідної мови у світі. Про те, щоб голос України звучав у найвидатніших світових пам’ятках", – наголосила перша леді.

"Мова – це прапор. Аудіогіди – це наш прапор, піднятий там, де його бачать усі, зокрема й самі українці. Запровадження українських аудіогідів по всьому світу – це маленький, але реальний крок вперед для нашої культурної дипломатії", – зазначив посол України в Австрії Олександр Щерба.

За словами учасників наради, культурна дипломатія – значно ширший напрям, ніж просто аудіогіди. Вона включає налагодження культурних міждержавних обмінів з метою популяризації української культури та мистецтва за кордоном. А також – створення умов для доступу українців до найкращих надбань світової культури та мистецтва безпосередньо в Україні.

«Це культурно-комунікаційна експансія. Не дипломатія, а експансія. Ми плануємо створити у Франції моду на українське. Передумови для цього абсолютно сприятливі: у Франції дуже цінують сучасне мистецтво з України, ми додамо до цього моду, гастрономію», – поділився планами посол України у Франції Вадим Омельченко.

17-22 грудня в онлайн-форматі проходить конференція керівників закордонних дипломатичних установ України за участі послів, постійних представників та генеральних консулів нашої держави за кордоном. Конференція відбувається під гаслом «Прагніть більшого». Її мета – визначити пріоритети та завдання зовнішньої політики України на найближчу перспективу.

У вересні Олена Зеленська під час візиту до Сполучених Штатів Америки ініціювала проєкт зі створення україномовних аудіогідів у найбільших музеях світу.

Раніше, у червні, аудіогід українською мовою з'явився в одному з найбільших музеїв Австрії – художній галереї Альбертіна у Відні.

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