Помер британський письменник, автор шпигунських романів Джон Ле Карре

Йому було 89 років.

Британський письменник-романіст Джон Ле Карре, найбільше відомий по книгах "Шпигун, вийди геть" і "Шпигун, який повернувся з холоду", помер у віці 89 років.

Про смерть письменника повідомив його літературний агент, передає Бі-бі-сі.

"З глибокою скорботою я змушений поділитися з вами новиною про те, що Девід Корнуелл, відомий всьому світу як Джон Ле Карре, помер після швидкоплинної [не пов'язаної з Covid-19] хвороби ввечері в суботу", - сказав голова видавничого дому The Curtis Brown Group Джонні Геллер.

Ле Карре часто називали автором шпигунських романів, проте його літературні полотна завжди демонстрували набагато більш широкий зріз тим - від морально-етичних дилем до повних ліризму роздумів про поділ влади між людиною і державою. Йому також належать понад 20 романів, виданих мільйонами примірників багатьма мовами. Найвідоміший серед них - "Шпигун, який повернувся з холоду".

Останній роман Джона Ле Карре Agent Running in the Field ("Польовий агент") був опублікований у 2019 році.

Нагадаємо, у жовтні минулого року в Британії помер радянський дисидент і письменник Володимир Буковський.