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Помер актор і письменник Валентин Гафт

Причиною смерті став інсульт, після якого артист відновлювався кілька років.

Помер актор і письменник Валентин Гафт
Фото: rtvi.com

Радянський і російський актор театру і кіно, театральний режисер, поет і письменник Валентин Гафт помер на 86-му році життя після тривалої хвороби.

Про це пише interfax.com.ua з посиланням на дружину актора, народну артистку РФ Ольгу Остроумову.

"Валентин Йосипович помер, це так", - сказала Остроумова.

Вона уточнила, що причиною смерті став інсульт, після якого артист відновлювався кілька років.

У серпні 2019 року артиста госпіталізували після перенесеного інсульту, його стан оцінювався як задовільний.

Валентин Гафт народився 2 вересня 1935 року, закінчив Школу-студію МХАТ в 1957 році. 

Працював в Московському драматичному театрі, "Ленкомі", Театрі сатири. Входив до трупи Московського театру "Сучасник" з 1969 року.

Гафт – володар театральної премії К. С. Станіславського за внесок в розвиток акторського мистецтва (2007), премії "Золотий Орел" за кращу чоловічу роль у фільмі "12" (2007) і премії імені Андрія Миронова "За служіння театральній Батьківщині" (2011).

Нагадаємо, у листопаді український актор театру і кіно Олег Модзелевський помер від ускладнень коронавірусної недуги. Йому було 66 років.

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