Український інститут книги дослідив читацькі звички українців

Понад половина українських дорослих читачів читають книжки або слухають аудіокнижки для задоволення та відпочинку.

Про це свідчать результати дослідження "Читання в контексті медіаспоживання та життєконструювання" від Українського інституту книги, повідомляє видання Читомо.

Так для 52% опитаних книжки є джерелом відпочинку, задоволення та відновлення. Водночас 26% вказали, що читають для самоосвіти, 19% читають обов’язкову літературу для роботи або навчання, 11% – необов’язкову. Ще 16% читають для духовного розвитку.

Якщо говорити про основний мотив читання, то 41% читає насамперед для задоволення і відпочинку, 10% – для самоосвіти, 11 % – для роботи або навчання (обов’язкова література), 5% – для духовного розвитку, 4% – для роботи або навчання (необов’язкова література).

Основним драйвером вибору книжки для читання для опитаних є рекомендації друзів (34%) та відомий автор (24%). Також важливими є цікава анотація до книжки (18%), мова (12%), огляди на книжкових сайтах та відгуки у соцмережах (по 11%).

Загалом 58% читачів зазначили, що обговорюють книжки з іншими – найчастіше з друзями (37%) та з родиною (31%). Втім, лише 3% обговорюють їх у соціальних мережах і 1% – у "книжкових клубах".

За даними фокусгруп, здебільшого респондентам, які вважають себе читачами, потрібні умови для того, щоб взятися до читання. Це стосується як фізичного розташування (повинно бути зручно), так і навколишнього оточення (ніхто не має заважати, має бути тихо). Адже, на думку деяких респондентів, контакт із книжкою "подібний до розмови із живою людиною, тож читання не може відбуватися похапцем". Щодо часу читання, то кілька респондентів сказали, що читають перед сном, але зрештою режим читання є доволі індивідуальним.

Відповідно до кількісного опитування, більшість читачів читають книжки від півгодини до 2 годин на день. У будній день читають найчастіше ввечері, а у вихідний – протягом дня. Читання найчастіше відбувається вдома (83%), ще 18% читають на роботі або в місці навчання, а 13% – у транспорті.

Основними бар’єрами до читання, за результатами фокусгруп, є брак часу, а також відсутність фізичної та емоційної налаштованості на читання. Іншим бар’єром є відсутність механізму вибору книжок, які точно сподобаються. Так, якщо книжка не зацікавила, не захопила з перших сторінок, у людей, які читають нерегулярно, пропадає бажання не тільки читати цю книжку, але й обирати нову.

Серед інших результатів дослідження – 57% дітей, віком від 6 до 17 років включно, читають через те, що їх змушують батьки або вчителі. Зокрема, 40% опитаних дітей сказали, що іноді читають для задоволення, а іноді – з примусу, а 17% читають виключно з примусу. Водночас 39% читають виключно для задоволення.

Як показало дослідження, здебільшого діти читають вдома (92%) або в школі (35%). Частка дітей, які читають в інших обставинах – незначна. Молодші діти одностайно визнають, що читати треба, щоб "стати розумним і "дізнатися багато цікавого", але, порівнюючи смартфон і книжку, діти стверджують, що за обсягом інформації смартфон виграє.

32% читачів віддають перевагу читанню книжок українською, 27% – російською. Переважання української над російською в подібних дослідженнях сталось вперше за часи незалежності, стверджують автори опитування.

Найпопулярнішими жанрами для дорослих стали класика (20%) та детективи (18%), любовні романи (16%), книжки із психології та саморозвитку, а також фантастика і фентезі та сучасні романи (по 15%), наукові та науково-популярні видання (14%), фахова та бізнеслітература (12%).

Дослідження "Читання в контексті медіаспоживання та життєконструювання" провела компанія Info Sapiens у серпні-вересні 2020 року, на замовлення Українського інституту книги. Авторки дослідження: Інна Волосевич та Анастасія Шуренкова, координаторка – керівниця аналітичного відділу УІК Ірина Батуревич.

У дослідженні взяли участь 3 тис. 900 осіб, а саме: 2 тис. 100 дорослих та 1 тис. 800 дітей. Зокрема, було проведено вісім фокусгруп з дорослими респондентами, віком 18-59 років та 16 фокус груп з дітьми, віком 6-17 років. Респонденти надали відповіді на 44 запитання, що широко охоплюють книжкову тематику.

З повним дослідженням можна ознайомитися за посиланням.