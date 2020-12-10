Премію за найгірший опис сексу в літературі в 2020 не вручатимуть, бо "і так занадто поганого"

Британський журнал Literary Review вручає цю премію з 1993 року.

Британський літературний журнал Literary Review не буде в цьому році вручати премію Bad Sex in Fiction Awards за найгірший опис сексу в літературі.

Про це повідомляє The Independent.

Журі заявило, що цього року вже сталося "занадто багато поганого".

Премію Bad Sex in Fiction Awards вперше вручили в 1993 році, щоб відзначити найгірші описи сексу в художніх творах.

За весь час існування премії багато відомих авторів виявилися серед номінантів: наприклад, письменник Стівен Кінг, Нік Кейв і колишній прем'єр Великобританії Тоні Блер, який претендував на нагороду за опис сексу з дружиною в своїх мемуарах.

Нагадаємо, лауреаткою Нобелівської премії з літератури у 2020 році стала американська поетеса Луїза Глюк. Премію вручили за "її безпомилковий поетичний голос, який із суворою красою робить індивідуальне існування універсальним".