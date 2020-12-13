Brexit: британський прем’єр і голова Єврокомісії сьогодні відновлять перемовини

Джонсон і фон дер Ляйен вирішать, чи є сенс продовжувати перемовини щодо торговельної угоди.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен відновлять перемовини про відносини ЄС і Британії сьогодні о 16:00 за київським часом.

Про це пише interfax.com.ua.

Джонсон і фон дер Ляйен вирішать, чи є сенс продовжувати перемовини щодо торговельної угоди.

Зазначимо, на цьому тижні глава ЄК заявила, що сторони наразі не знайшли відповіді на спірні питання з рибальства, а також щодо забезпечення справедливих умов для конкуренції на ринку між компаніями з ЄС і Великобританії.

“З 2021 року Великобританія остаточно залишить ЄС, і сторонам потрібно встигнути в грудні узгодити принципи, на яких вони будуть взаємодіяти надалі у найрізноманітніших сферах – від економіки і торгівлі до судочинства”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, фон дер Ляєн заявила, що Велика Британія з більшою ймовірністю покине орбіту ЄС 31 грудня без торговельної угоди, ніж з угодою.

Європейська комісія представила короткострокові заходи, щоб уникнути можливих перебоїв в роботі транспорту, а також проблем у риболовлі, якщо до 31 грудня не вдасться досягти угоди про відносини з Великою Британією після Brexit. ЄС планує виділити 5 млрд євро, щоб допомогти підприємствам адаптуватися до ситуації після Brexit.

28 листопада ЄС та Велика Британія знову відновили переговори щодо Brexit.

20 листопада прямі переговори про Brexit були припинені після того, як один з членів переговорної групи від ЄС отримав позитивний тест на коронавірус.

22 жовтня стало відомо, що ЄС і Британія поновлюють переговори про торгівлю після Brexit. Як відомо, дедлайном для підписання нової торговельної угоди між Об’єднаним Королівством і ЄС за підсумками нових реалій після Brexit спочатку був кінець жовтня цього року.

Наприкінці вересня Палата громад парламенту Британії остаточно підтримала законопроєкт про внутрішній ринок, який суперечить частині угоди про Brexit.

На початку вересня головний перемовник Великої Британії щодо Brexit Девід Фрост заявив, що уряд не "боїться" вийти з переговорів щодо Brexit без торговельної угоди.

У січні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписав законопроєкт про вихід країни з Європейського Союзу. Рішення про вихід з Європейського Союзу Великобританія ухвалила на референдумі у 2016 році. За вихід з ЄС проголосували 51,9% виборців за явки понад 72%. Усього в референдумі взяли участь понад 33,5 млн осіб.