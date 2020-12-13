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Демонстрації на підтримку Трампа у Вашингтоні завершилися пораненнями та арештами

Постраждало внаслідок сутичок 9 людей, поліція арештувала щонайменше 23 осіб.

Демонстрації на підтримку Трампа у Вашингтоні завершилися пораненнями та арештами
Фото: ukrinform.ua

У Вашингтоні 12 грудня відбулися демонстрації на підтримку президентської кампанії Дональда Трампа, які завершилися ножовими пораненнями та понад двома десятками арештів.

Як пише Укрінформ з посиланням на свого кореспондента, акції відбулися під гаслами “Стоп крадіжці” та пройшли центром американської столиці. При цьому, великі групи зібралися біля Верховного суду США, а також на BLM Plaza неподалік Білого дому.

Під час демонстрацій відбулися сутички між учасниками заходу, які поводилися агресивно, а також групами людей, які підтримували цілісність та прозорість виборів у США.

Фото: скріншот

За інформацією nbcwashington.com, 9 людей отримали поранення, 4 з них – ножові, поліція арештувала щонайменше 23 осіб.

Нагадаємо, чинний президент США Дональд Трамп далі заявляє про “вкрадені вибори”.

Верховний Суд США (попри більшість “суддів-республіканців”) практично одноголосно відхилив заяву штату Техас і президента США Дональда Трампа про анулювання результатів президентських виборів в чотирьох ключових штатах. Раніше до заяви Техасу доєдналися 17 штатів США.

Зазначимо, остаточні результати виборів стануть відомі вже у понеділок, 14 грудня після голосування колегії виборників. Переможе той кандидат, який набере щонайменше 270 з 538 голосів виборників.

Трамп іще перед виборами заявляв, що збирається оскаржувати результати виборів у Верховному суді.

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