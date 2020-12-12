У США дозволили використання вакцини Pfizer, постачання розпочалося

Управління контролю за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) дозволило використання вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer.
Про це інформує fda.gov.
“Дозвіл FDA на екстрене використання першої вакцини проти COVID-19 є важливою віхою у боротьбі з цією руйнівною пандемією, яка вразила стільки сімей у Сполучених Штатах та в усьому світі”, – зазначив комісар FDA, доктор медичних наук Стівен М. Хан.
У відеозверненні президент США Дональд Трамп зазначив, що постачання вакцини в американські штати розпочалося. Першу вакцинацію проведуть протягом доби. Вакцина буде безкоштовною для всіх мешканців країни.
December 12, 2020
Як пише nytimes.com, загалом протягом тижня планується доставити 2,9 млн доз вакцин. Pfizer має угоду з урядом США щодо постачання 100 мільйонів доз вакцини до березня 2021 року.
“Дозвіл є історичним переломним пунктом пандемії, яка забрала понад 290 000 життів у Сполучених Штатах. З цим рішенням США стають шостою країною, – разом з Великобританії, Бахрейном, Канадою, Саудівською Аравією та Мексикою, яка дозволила вакцину. Інші дозволи, в тому числі Європейського Союзу, очікуються протягом тижнів”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 8 грудня першою з країн Заходу Велика Британія розпочала програму масової вакцинації від коронавірусу.
Першою пацієнткою у світі, яка отримала вакцину Pfizer BioNTech, стала 90-річна Маргарет Кінан.
У двох співробітників британської служби охорони здоров'я, які одними з перших отримали щеплення від коронавірусу, виявили алергічну реакцію. Вони пройшли курс лікування і тепер почуваються добре.