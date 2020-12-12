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У США дозволили використання вакцини Pfizer, постачання розпочалося

Перші вакцинації проведуть протягом доби.

У США дозволили використання вакцини Pfizer, постачання розпочалося
Pfizer
Фото: EPA/UPG

Управління контролю за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) дозволило використання вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer.

Про це інформує fda.gov.

“Дозвіл FDA на екстрене використання першої вакцини проти COVID-19 є важливою віхою у боротьбі з цією руйнівною пандемією, яка вразила стільки сімей у Сполучених Штатах та в усьому світі”, – зазначив комісар FDA, доктор медичних наук Стівен М. Хан.

У відеозверненні президент США Дональд Трамп зазначив, що постачання вакцини в американські штати розпочалося. Першу вакцинацію проведуть протягом доби. Вакцина буде безкоштовною для всіх мешканців країни.

Як пише nytimes.com, загалом протягом тижня планується доставити 2,9 млн доз вакцин. Pfizer має угоду з урядом США щодо постачання 100 мільйонів доз вакцини до березня 2021 року.

“Дозвіл є історичним переломним пунктом пандемії, яка забрала понад 290 000 життів у Сполучених Штатах. З цим рішенням США стають шостою країною, – разом з Великобританії, Бахрейном, Канадою, Саудівською Аравією та Мексикою, яка дозволила вакцину. Інші дозволи, в тому числі Європейського Союзу, очікуються протягом тижнів”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 грудня першою з країн Заходу Велика Британія розпочала програму масової вакцинації від коронавірусу.

Першою пацієнткою у світі, яка отримала вакцину Pfizer BioNTech, стала 90-річна Маргарет Кінан.

У двох співробітників британської служби охорони здоров'я, які одними з перших отримали щеплення від коронавірусу, виявили алергічну реакцію. Вони пройшли курс лікування і тепер почуваються добре. 

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