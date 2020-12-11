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Угорського політика, якого впіймали з контрабандою на кордоні з Україною, виключили з партії

Соціалісти також ініціювали негайне анулювання його дипломатичного паспорта.

Угорського політика, якого впіймали з контрабандою на кордоні з Україною, виключили з партії
Фото: dpsu.gov.ua

Колишнього депутата угорського парламенту Жолта Легиня, якого українські прикордонники впіймали з контрабандою цигарок, виключили з партії.

Про це оголосила угорська партія соціалістів (MSZP), членом якої він був, повідомляє ЄП.

Партія заявила, що Легинь покинув усі партійні посади та залишив партію. Соціалісти також ініціювали негайне анулювання його дипломатичного паспорта.

Учора у Держприкордонслужбі повідомили, що на кордоні з Угорщиною затримали дипломата з партією контрабандних сигарет. Іноземець пред’явив прикордонникам дипломатичний паспорт, який не є акредитованим в Україні.

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