У Франції запроваджують комендантську годину через COVID-19

Уряд Франції ухвалив рішення про запровадження на всій території країни комендантської години через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу.

Про це заявив прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс, передає Le Figaro.

Комендантська година запроваджується з вівторка, 15 грудня. Вона діятиме з 8 години вечора до 6 ранку. За порушення передбачений штраф у розмірі 135 євро.

Виключення встановлені з професійних та медичних причин, вагомих сімейних обставин. Також вони не поширюватимуться на вигул хатніх тварин.

На Різдво, 24 грудня, дія комендантської години буде тимчасово припинена, а от у новорічну ніч обмеження діятимуть.

Водночас від 15 грудня у Франції можна буде здійснювати міжрегіональні поїздки, які раніше були заборонені.

Музеї, театри й кінотеатри будуть закриті щонайменше до 7 січня. Відкриття кафе, барів, ресторанів і спортивних залів відбудеться не раніше 20 січня.

Нагадаємо, з 9 листопада у Португалії діє комендантська година для запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції.