В ЄС узгодили продовження економічних санкцій щодо Росії

Це рішення буде оформлено у вигляді документа наступного тижня.

Глави держав і урядів країн ЄС на своєму саміті в Брюсселі в четвер дали політичну згоду на продовження економічних санкцій відносно РФ у зв'язку з окупацією Криму та агресією на Сході України.

Про це в Twitter повідомив прес-секретар голови Євроради Баренди Лейтсо.

"Є угода про продовження санкцій проти Росії", - написав він.

At #EUCO agreement on conclusions EU-US relations and the roll over of the sanctions against Russia. — Barend Leyts (@BarendLeyts) December 10, 2020

Європейські лідери констатували, що прогресу в імплементації мінських домовленостей не відбулося, тому санкції проти Росії підлягають продовженню.

Як зазначив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, санкції будуть продовжені ще на півроку - до кінця липня 2021 року. Це рішення буде оформлено у вигляді документа наступного тижня.

EU leaders have agreed to prolong the economic sanctions against #Russia for another six months. Will be formalized next week. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 10, 2020

Нагадаємо, у червні посли країн-членів Європейського Союзу ухвалили рішення продовжити ще на один рік санкції проти Росії, запроваджені після незаконної анексії Криму.

У жовтні ЄС на рік продовжив санкції проти росіян через отруєння Скрипалів. Обмежувальні заходи діятимуть до 16 жовтня 2021 року.