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Лукашенко схвалив план застосування угруповання військ РФ і Білорусі

Лукашенко повідомив, що аналогічну роботу проводять і в РФ.

Лукашенко схвалив план застосування угруповання військ РФ і Білорусі
Выступление Александра Лукашенко во время церемонии инаугурации
Фото: EPA/UPG

Олександр Лукашенко схвалив оновлений план застосування регіонального угруповання військ Білорусі та Росії.

Про це повідомляє БЕЛТА.

"Як би ми тут не заявляли, як би нас не заколисували і керівництво США, а зараз і керівництво НАТО. Кажуть, виправдовуючись, що ні, це ми просто так тренуємося. Але ми люди військові. Якщо навіть тренуємося, то, значить, для чогось. Тому нам заспокоюватися не можна. Навіть якщо у нас за спиною знаходиться дійсно потужна армія, як кажуть, друга армія в світі, дуже потужна. Але з усім тим нам заспокоюватися не можна", - сказав Лукашенко під час представлення плану.

План презентували міністр оборони Віктор Хренін і начальник Генерального штабу Збройних сил РБ Олександр Вольфович.

Лукашенко повідомив, що аналогічну роботу проводять і в РФ.

За його словами, існування регіонального угруповання передбачено домовленостями Союзної держави для захисту кордонів.

Нагадаємо, 3 вересня Росія і Білорусь домовилися про створення Союзної держави "на основі незалежності країн".

Планована Союзна держава - це наддержавне об'єднання РФ і Білорусі з організацією єдиного політичного, економічного, військового, митного, валютного, юридичного, гуманітарного та культурного просторів.

У 2019 році Володимир Путін та Олександр Лукашенко домовилися, що Росія і Білорусь в рамках об'єднання в Союзну державу створять єдині парламент і уряд.

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