США та Велика Британія розширили санкції проти Кадирова та його оточення

Управління з контролю за іноземними активами мінфіну США запровадило санкції відносно глави Чеченської республіки РФ Рамзана Кадирова та пов'язаних із ним фізичних і юридичних осіб.

Про це йдеться в оприлюдненій 10 грудня заяві на сайті міністерства.

Так, в санкційні списки потрапили російський футбольний клуб "Ахмат" та фонд імені Ахмата Кадирова. До списку санкцій також включені бійцівський клуб "Ахмат", компанія Absolute Championship Akhmat, що організує бої, а також компанії "Чеченські мінеральні води" і "МегаСтройІнвест", які належать фонду Ахмата Кадирова.

Список також поповнили пов'язані з Рамзаном Кадировим заступник керівника "Росгвардії" щодо Чечні Данило Мартинов, віцепрем'єр Чечні Вахіт Усман і росіянин Зіяд Сабсабі. Крім того, до санкційних списків потрапили Тимур Дугазаев, який живе в ФРН та якого деякі ЗМІ називають "представником Рамзана Кадирова в Німеччині", а також громадянин ОАЕ Сатіш Сімара - тренер коней Кадирова.

Зі свого боку Велика Британія запроваджує санкції стосовно 11 політиків, чиновників та інших осіб, відповідальних за грубі порушення прав людини в Росії, Венесуелі, Гамбії та Пакистані.

Відповідно до заяви, яку опублікувала пресслужба МЗС Сполученого Королівства, в Росії під санкції потрапили троє осіб і спеціальний підрозділ швидкого реагування "Терек". Всі вони, на думку британської влади, відповідальні "за тортури та інші порушення прав людини щодо ЛГБТ в Чечні". Йдеться про голову парламенту Чечні Магомеда Даудова, заступника голови МВС Чечні Апті Алаудінова і колишнього начальника поліції чеченського міста Аргун Аюбе Катаєва.

Санкції Великобританії включають заборону на поїздки і замороження активів на території королівства.

У травні 2019 року Міністерство фінансів США ввело санкції щодо росіян з оточення глави Чечні Рамзана Кадирова, а також причетних порушень прав людини в Росії. Обмежувальні заходи введені відповідно до закону Магнітського.

У липні 2020 року США запровадили санкції проти Рамзана Кадирова, його дружини та доньок у зв'язку з причетністю глави Чеченської республіки РФ до “численних серйозних порушень прав людини”.