"Людиною року" Time стали Джо Байден та Камала Гарріс

"Разом вони запропронували реставрацію та оновлення в одному квитку. І Америка купила те, що вони продавали".

Американський журнал Time назвав людьми року кандидата в президенти США Джо Байдена та Камалу Гарріс, яка стане віцепрезидентом в разі його остаточної перемоги.

На сайті медіа йдеться, що "у Байдена було своє бачення, він задав тон і став переможцем. Але він також усвідомив, що не все може зробити сам, 78-річний білий чоловік: зміна поколінь, свіжий погляд на речі та втілення різноманіття Америки. Для цього йому була потрібна Камала Гарріс – сенаторка від Каліфорнії, колишній окружний прокурор та генеральний прокурор штату, двурасова дитина імігрантів, чия харизма та жорсткі допити чиновників адміністрації Трампа наелектризували мільйони демократів".

Фото: time.com

"Разом вони запропронували реставрацію та оновлення в одному квитку. І Америка купила те, що вони продавали – після найвищої явки за століття вони зібрали 81 млн голосів, що є рекордом в історії президентства, перемігши Трампа майже на 7 мільйонів голосів та перевернувши п'ять хитких штатів", – відзначає редакція.

Остаточне голосування за президента США відбудеться вже наступного понеділка, 14 грудня. Свої голоси на користь Байдена чи чинного президента Дональда Трампа будуть віддавати члени колегії виборників.

Зазначимо, що Трамп також був названий "Людиною року" за версією Time. Це відбулося у 2016 році, коли він переміг на виборах.

Минулого року журнал обрав екоактивістку Грету Тунберг.