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Ізраїль та Марокко встановили дипломатичні відносини

США, які виступали посередником, визнали права Марокко на спірну територію Західної Сахари.

Ізраїль та Марокко встановили дипломатичні відносини
Фото: news24.tv.ua

Марокко та Ізраїль домовилися про нормалізацію дипломатичних відносин. Умовою угоди стала підтримка з боку США територіальної суперечки в Західній Сахарі, передає ВВС.

Це четверта за 2020 рік угода між єврейською державою і переважно арабською країною, досягнута завдяки дипломатії президента США Дональда Трампа.

Раніше дипвідносини з Тель-Авівом встановили ОАЕ, Бахрейн і Судан.

Марокко контролює спірну територію Західної Сахари з 1975 року і оскаржує її з Фронтом Полісаріо - рухом за незалежність території. Лідери руху живуть у вигнанні в Алжирі. Марокко пропонує широку автономію в складі королівства, а Фронт Полісаріо домагається незалежності.

Президент США Дональд Трамп назвав пропозицію автономії в складі Марокко єдиним справедливим довгостроковим рішенням конфлікту.

Для початку країни планують відкрити представництва в Тель-Авіві і Рабаті, які були закриті у 2000 році через палестинське повстання, і прагнуть до відкриття посольств. Марокко також забезпечить прямі рейси для всіх ізраїльтян.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у телезверненні подякував королю Марокко і теж назвав угоду історичною.

Єгипет, ОАЕ і Бахрейн привітали нормалізацію між Марокко та Ізраїлем.

Керівництво Палестинської автономії засудили угоду, бо вона, як вважають, заохочує обмеження палестинців у правах.

ОАЕ визнали існування Ізраїлю 13 серпня. Країни за посередництва США анонсували угоду про нормалізацію відносин. Згідно з документом, Ізраїль має утриматися від проголошення свого суверенітету над частиною територій Західного берега річки Йордан, які палестинці хочуть бачити частиною своєї майбутньої держави. Домовленість викликала критику з боку Палестинської національної адміністрації та Ірану.

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