Канада ратифікувала Угоду про спільне виробництво аудіовізуальних творів з Україною. Угода набуде чинності з 1 січня 2021 року.

Про це повідомила пресслужба ОПУ.

Згідно з документом, за умови спільного виробництва українські продюсери зможуть претендувати в Канаді на бюджетну підтримку, податкові пільги та знижки при дистрибуції. Відповідну підтримку матимуть і канадські теле- та кіновиробники, які зніматимуть в Україні.

“Дякую Канаді та особисто Прем’єр-міністру пану Трюдо за завершення всіх процедур, необхідних для набуття чинності цією угодою. Вона дає нові потужні можливості для розвитку теле- та кіноіндустрії в Україні, для спільного виробництва аудіовізуального контенту та дистрибуції проектів на міжнародному ринку. Впевнений, це зробить нашу двосторонню співпрацю ще більш плідною, а зв’язки між людьми наших країн ще тіснішими”, – зазначив у коментарі президент України Володимир Зеленський.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що ця угода – нова сторінка для історії міждержавного кінопартнерства для України. “Дуже символічно, що її ми починаємо з нашими канадськими друзями. Наші кеш-рібейти, локації та круті професіонали готові до співпраці. Тож чекаємо в Україні на канадських продюсерів”, – написав міністр у соцмережі Facebook.

Додамо, Угода була підписана під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Канади в липні 2019 року. Верховна Рада ратифікувала документ у вересні 2020-го.

Нагадаємо, 29 жовтня уряд дозволив використовувати гроші з ковідного фонду на серіальний конкурс Мінкульту. Згідно з постановою, 100 млн гривень мають бути використані до кінця року.

Цього року українське кіно фінансується також і Держкіно – на нього виділено 455 млн грн (плюс 50 млн додаткових із стабілізаційного фонду, про що повідомив міністр культури та інформаційної політики).

На серіали цього року виділять 60 млн грн, близько 220 млн – на погашення заборгованостей по старих проєктах, 43 млн – на кінофестивалі і так далі. Детальніше читайте у статті LB.ua "Ми ділили апельсин. Як кіношники змагаються за державні гроші у 2020 році".