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У Києві сьогодні офіційно відкривають відреставровану Андріївську церкву

Щонеділі та на свята тут відбуватимуться богослужіння, а в інші дні церква працюватиме як музей.

У Києві сьогодні офіційно відкривають відреставровану Андріївську церкву
Фото: facebook/Митрополит Епіфаній

Сьогодні, 12 грудня у Києві офіційно відкривають відреставровану Андріївську церкву.

Про це повідомила пресслужба ОПУ.

З вівторка, 15 грудня, церква відчинить двері для відвідувачів. Щонеділі та на свята тут відбуватимуться богослужіння, а в інші дні церква працюватиме як музей.

Реставрація Андріївської церкви тривала 11 років. У будівлі встановлено сучасне освітлення. Для людей з вадами зору та дитячих екскурсій майстри вилили з гіпсу окремі елементи оздоблення храму, щоб до них можна було доторкнутися та відчути їхню форму.

За цей час майстри відновили оригінальний колір стін, укріпили схил, фундаменти церкви та стилобату. Також проведено реконструкцію іконостасу авторства видатного архітектора Бартоломео Растреллі, якому повернуто автентичне розташування ікон.

Зазначимо, Андріївська церква, що розташована на Андріївському узвозі у Києві, споруджена за проектом архітектора Бартоломео Растреллі у стилі бароко. Вона є пам’яткою архітектури та монументального живопису XVIII ст. світового значення, входить до складу Національного заповідника "Софія Київська".

Церкву внесено до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Незабаром Україна подаватиме номінаційне досьє для включення Андріївської церкви до основного переліку.

“Радію, що ця унікальна пам’ятка архітектури нарешті відкриває двері для відвідувачів після тривалої реставрації. Відтепер кияни та гості столиці зможуть на власні очі побачити її чудову архітектуру та живопис”, – прокоментував подію президент України Володимир Зеленський.

Він додав, що у 2021 році в Україні стартує відновлення великої кількості пам’яток культури та архітектури України в межах Національної програми “Велике будівництво”.

Нагадаємо, у 2017 році до Дня незалежності відкрили оглядовий майданчик Андріївської церкви.

13 грудня 2018 року Вселенський патріархат уперше провів службу в Андріївській церкві в Києві

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