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Помер відомий український філософ і культуролог Роман Кісь

Він також був науковим співробітником Інституту народознавства НАН України.

Помер відомий український філософ і культуролог Роман Кісь
Роман Кісь
Фото: facebook.com/penclubua

В ніч з 12 на 13 грудня у Львові помер відомий український філософ, антрополог, етнолінгвіст, культуролог і поет Роман Кісь, який працював науковим співробітником Інституту народознавства Національної академії наук України. Йому був 71 рік.

Про це повідомила громадська організація PEN Ukraine.

Кісю бу 71 рік. Народився він у Львові в родині історика, професора Львівського університету. Він був учасником літературного середовища 1970-х років у Львові, що об'єднався навколо Григорія Чубая, яке підготувало два номери самвидавного художнього альманаху "Скриня".

Відразу після виходу 1-го номера "Скриня" (1971) його автори зазнали переслідувань КДБ. Протягом 1976-1979 років Кісь жив на Чукотці.

З 1980 по 1981-й роки працював у скансені Шевченківського гаю, звідки кілька разів його забирали на бесіди-допити в УКДБ. У 1981 році йому інкримінували злісне хуліганство і посадили на три роки. Під час ув'язнення Кісь познайомився з християнами-баптистами, які з того часу постійно надавали йому підтримку. Вдруге він був заарештований у 1985 році - за відмову брати участь у зборах офіцерів запасу.

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