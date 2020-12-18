Міністри України та Туреччини заявили про загрози для безпеки Чорноморського регіону

Зазначається, що стабільність у регіоні потребує зміцнення на основі міжнародного права та поваги до територіальної цілісності і суверенітету держав у міжнародно визнаних кордонах.

Фото: https://mfa.gov.ua/

У Києві завершилася перша зустріч міністрів закордонних справ і міністрів оборони України та Туреччини у форматі "Квадрига". За результатами засідання оприлюднена спільна заява.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Зазначається, що під час засідання сторони, серед іншого, "відзначили наявність загроз та їх наслідки для стабільності та безпеки ширшого Чорноморського регіону, що потребують зміцнення на основі міжнародного права та поваги до територіальної цілісності і суверенітету держав у міжнародно визнаних кордонах".

Сторони також вирішили опрацювати додаткові можливості для співпраці між військово-морськими силами двох держав у галузі освіти та підготовки, проведення багатонаціональних навчань та заходів на підтримку безпеки судноплавства в Чорному морі.

"Турецька Республіка підтвердила підтримку України в процесі реформ та інтеграції до європейських та трансатлантичних структур, включаючи ЄС та НАТО; підкреслили підтримку Туреччиною суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь; позитивно відзначили розвиток співробітництва між Україною та Турецькою Республікою в галузі оборонної промисловості", - сказано у заяві.

Нагадаємо, раніше Кулеба розповів про пріоритети для української дипломатії на 2021 рік. Це - протидія російській агресії, створення Кримської платформи та тісніша співпраця із українцями за кордоном. Кулеба також наголосив на необхідності більш тісного економічного співробітництва між Україною та країнами Азії, Африки та Латинської Америки.