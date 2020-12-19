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США розширили економічні обмеження щодо Росії

Загалом доповідь передбачає покарання для понад 70 міжнародних суб’єктів.

США розширили економічні обмеження щодо Росії
Фото: EPA/UPG

Міністерство торгівлі США оприлюднило список обмежень проти юридичних та фізичних осіб з десяти країн. Серед них дві компанії та один посадовець з Росії.

Відповідний документ оприлюднений на офіційному сайті Федерального реєстру США.

Загалом доповідь передбачає покарання понад 70 міжнародних суб’єктів. Серед них - російська компанія "Космос Комплекс", ТОВ "Совтест Комп", які зареєстровані в Москві, а також громадянин РФ Ільяс Сабіров, діяльність якого пов’язується з цими компаніями.

Причиною накладення обмежень вказується спроба придбати та реекспортувати предмети американського походження через інші країни, що порушує інтереси національної безпеки та зовнішньої політики США.

Зазначається, що "Совтест Комп" і "Космос Комплекс" використовували болгарську фірму MTIG у якості підставної компанії для придбання деталей, захищених від радіації, а також інших чутливих електронних компонентів. Після цього вони реекспортували компоненти до Росії без необхідних ліцензій.

Обмеження Міністерства торгівлі США для іноземних компаній передбачають додаткові вимоги для отримання ліцензій на реалізацію товарів. Крім того, в разі експорту, реекспорту або передачі товарів зі США цим компаніям, вводяться вимоги щодо додаткового ліцензування у США.

Нагадаємо, 16 грудня Міністерство фінансів США оголосило Швейцарію "валютним маніпулятором" через керування курсом валют.

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