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Макрон відвідає Україну у 2021-му, очікується візит італійського прем’єра

Офіційний візит президента України до США “залишається на порядку денному”.

Макрон відвідає Україну у 2021-му, очікується візит італійського прем’єра
Президент України Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон
Фото: EPA/UPG

У першій половині 2021 року Офіс президента України готується до змістовних переговорів на найвищому рівні під час офіційного візиту президента Франції Еммануеля Макрона до України.

Про це йдеться у матеріалі заступника керівника Офісу Президента України, дипломатичного радника Президента Ігоря Жовкви для "Дзеркала тижня".

Впродовж цього візиту планується започаткувати низку нових економічних проєктів.

Зважаючи на заплановані восени 2021 року парламентські вибори в Німеччині, планується працювати над закріпленням у виборчих програмах провідних політичних партій ФРН "українського питання" — позиції на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

“Враховуючи тісні дружні відносини, які встановились у президента Зеленського з прем’єр-міністром Італії під час візиту до цієї держави, очікуємо на візит голови італійського уряду (Джузеппе Конте, - ред.) в Україну, що має відбутися у 2021 році”, – додав Жовква.

Офіційний візит президента України до США “залишається на порядку денному”.

“Вже зараз напрацьовуємо нову змістовну Дорожню карту двосторонніх відносин, яку маємо обговорити і почати реалізовувати вже у 2021 році. Серед важливих завдань – налагодження системного діалогу з представниками оновленого Конгресу задля подальшого зміцнення двопартійної підтримки України. Працюватимемо, щоб оновлена політика США сприяла зміцненню трансатлантичної єдності, посиленню НАТО та розширенню і зміцненню безпекової підтримки України”, – сказав він.

Окремий блок питань – нові економічні проєкти між Україною і США у сфері сільського господарства, енергетики, інформаційних технологій.

Нагадаємо, новообрана президентка Молдови Мая Санду 12 січня здійснить офіційний візит до України – перший із часу обрання.

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