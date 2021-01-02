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Трамп повідомив про мітинг його прихильників у день затвердження офіційних результатів виборів президента США

Він обіцяє представити “величезну кількість доказів фальсифікації президентських виборів”.

Трамп повідомив про мітинг його прихильників у день затвердження офіційних результатів виборів президента США
Фото: EPA/UPG

6 січня у Вашингтоні відбудеться мітинг прихильників чинного президента США Дональда Трампа.

Про це він написав у Твіттері.

Зазначимо, у цей день Сенат і Палата представників Конгресу США мають офіційно затвердити результати виборів президента країни.

“Велика протестна акція у Вашингтоні, округ Колумбія, відбудеться об 11:00 6 січня. Деталі про місце проведення оголосимо пізніше”, – написав він.

Трамп додав, що цього ж дня представлять “величезну кількість доказів фальсифікації президентських виборів”.

Твіттер додав до цього посту позначку: “офіційні виборчі органи визнали Джо Байдена переможцем президентських виборів у США”.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Федеральне бюро розслідувань та Міністерство юстиції нічого не зробили для розслідування фальсифікацій на президентських виборах.

Трамп визнав поразку на виборах, але стверджує, що вони були "сфальсифіковані".

Офіційні представники як демократів, та і республіканців заявили, що немає ніяких доказів серйозних порушень. Демократи і інші критики звинуватили Трампа в спробі позбавити легітимності перемогу Байдена і підірвати довіру суспільства до американського виборчого процесу. 

15 грудня Колегія виборників підтвердила перемогу Байдена на виборах президента США. Загалом Байден отримав 306 голосів проти 232 за чинного президента Дональда Трампа.

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